War es ein Adler oder eine Möwe?

St.-Dionysius-Bruderschaft der Männer startete in die Schützenfestsaison mit einem Familientag

Nordwalde

Die St. Dionysius Bruderschaft der Männer beginnt jedes Jahr die Schützenplatzsaison mit dem sogenannten Opening an der Bispingallee. Doch in den vergangenen zwei Jahren fiel diese Traditionsveranstaltung coronabedingt aus. Am vergangenen Samstag fand endlich wieder dieser Tag für die ganze Familie. Die Frauenschützen und die Bürgerschützen kamen ebenfalls dazu.

Von Sigrid Terstegge