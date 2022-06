Was lange währt, wird endlich gut

Von der Idee bis zur finalen Umsetzung hat es seine Zeit gebraucht, nun ist die Radstation am Bahnhof fertig. Und kommt gut bei den Nordwalderinnen und Nordwaldern an: Freie Plätze gibt es momentan nicht, aber eine Warteliste.

Radstation am Bahnhof offiziell eingeweiht

Wie ein sichtbares Zeichen, dass die neue Radstation am Bahnhof bereits genutzt wird, schob am Dienstagmorgen eine Frau ihr Fahrrad in die Anlage. Und das unter den Augen von Bürgermeisterin Sonja Schemmann, Verwaltungsmitarbeitern, Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern sowie Maximiliane Lizardo Schwarze vom Fördergeber NWL und Planer Reinhard Holt vom Büro TKS, die zu dem Zeitpunkt die Radstation offiziell einweihten.