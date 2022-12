Wasserspender kommen gut an

Der Förderverein der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule hat im vergangenen Jahr wieder Projekte und Aktionen umgesetzt, von denen die Schülerinnen und Schüler profitieren. Bei der Mitgliederversammlung blickten die Aktiven darauf zurück. Besonders stolz sind die Mitglieder auf drei große Maßnahmen: die Anschaffung von weiteren 15 iPads, die den Schülern zum digitalen Lernen zur Verfügung stehen, die Ausstattung der Bücherei mit weiteren Buchtiteln im Wert von 2000 Euro und die Aufwertung des Aufenthaltsraumes mit neuen Sitzgelegenheiten.

Digitales Lernen

Im laufenden Jahr stand wieder die Gesundheitsförderung im Vordergrund, schreibt der Förderverein im Pressetext: Mit der Anschaffung und Installation von zwei weiteren neuen Wasserspendern ist jetzt flächendeckend dafür gesorgt, dass alle Schüler auch an heißen Tagen keinen Durst haben müssen.

„Jeden Tag nutzen so viele Kinder dieses großartige Angebot der Versorgung mit gekühltem und gesprudeltem Wasser, dass sie jetzt im Forum, der roten Aula und in der Mensa in ihre mitgebrachten Trinkflaschen zapfen können. Wir hätten nicht gedacht, dass die Kinder das Angebot so gut annehmen und freuen uns natürlich sehr darüber“, berichtete die Schulleiterin Karla Müsch-Nittel. Sie bedankte bei den Vorstandsmitgliedern für ihren engagierten Einsatz und ihre Bereitschaft zur Mitgestaltung.

Waldsofas

Zur weiteren Ausgestaltung des Schulhofgeländes hat der Förderverein zwei Waldsofas aufgestellt – direkt unter einem der beiden „Corona-Bäume“ (Maulbeerbäume), die der scheidende zehnte Jahrgang und der Förderverein 2021 in Erinnerung an die Schulzeit zu Coronazeiten gespendet hatte. Auf dem Schulhof geht es 2023 auch weiter: Ein weiteres „grünes Klassenzimmer“ mit Sitzmöbeln, Tischen, Zaunanlagen und Bäumen steht auf dem Plan. Zudem wird das Projekt „InNature“ beim Erhalt und der weiteren Ausgestaltung der Wildbienen-Brutfläche unterstützt.

25 Unternehmen

Kassenwartin Maren Bals berichtete über das Zahlenwerk und bot einen Überblick über die Einnahmen- und Ausgabensituation des Fördervereins in 2021. „Unser besonderer Dank gilt den langjährigen Sponsorenpartnern der lokalen Wirtschaft, die den Förderverein mit 100 bis 500 Euro jährlich unterstützen, und den 320 Mitgliedern, die seit vielen Jahren der Schule mit ihren Beiträgen wichtige Projekte ermöglichen. Projektbezogen erhielten wir zudem auch wertvolle Spenden“, bedankte sich die erste Vorsitzende Susanne Thedieck. Sie sieht das Engagement der 25 Unternehmen des Sponsorenrings als eine Bestätigung, dass auch die Unternehmer der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule als weiterführender Schule vor Ort nicht nur hohe Bedeutung beimessen, sondern dass sie auch aktiv daran mitgestalten, Bildungserfolg zu ermöglichen.