Weihnachtliche Überraschung

Nadine Otte saß am Mittwochmorgen in ihrem Büro in der Gangolfschule, als sie die Durchsage einer Kollegin durch die ganze Schule hörte. Was da auf die kommissarische Schulleiterin sowie die Schülerinnen und Schüler wartete, davon wusste kaum einer etwas: Auf dem Schulhof hielt ein Bulli mit mobiler Bühne, auf der ein Musikduo für und mit den Mädchen und Jungen Weihnachtslieder sang. „Überraschung gelungen“, sagte Otte wenig später auf dem Schulhof, die nichts von dem Auftritt geahnt hatte.

Neben der Lehrerin, die die Durchsage machte, war lediglich die Sekretärin eingeweiht und natürlich die Personen, die für das Minikonzert verantwortlich waren: der Förderverein der Gangolfschule. Vorsitzende Maren Bals hatte in der Zeitung gelesen, dass man sich bei Westenergie bewerben kann, um jemanden mit dem Musikduo zu überraschen.

Schokolollis für die Schüler

Die ganze Aktion des Energieunternehmens läuft unter dem Motto „Weihnachtszauber“ im gesamten Gebiet der Westenergie. Für das Musikduo war das Minikonzert an der Gangolfschule am Mittwochmorgen das zweite des Tages. Bereits seit sechs Uhr seien sie unterwegs, sagte Sängerin Melanie Lochner. Aus Essen reisten sie gestern ins Münsterland, wo sie am Mittwoch bis 18 Uhr in verschiedenen Orten Weihnachtslieder spielten.

Das Musikduo sang ein paar Weihnachtslieder auf dem Schulhof der Gangolfschule. Foto: Vera Szybalski

An der Gangolfschule lauschten die meisten Schüler aus ihrem Klassenzimmer heraus den Weihnachtsliedern. Nur die Mädchen und Jungen, deren Räume nicht zum Schulhof hin liegen, kamen raus. „Das war total schön mit euch“, sagte Melanie Lochner in Richtung der Kinder, als sie sich verabschiedete und noch eine „wunderschöne Adventszeit“ wünschte. Die bereicherte der Förderverein nicht nur mit dem Überraschungskonzert, sondern auch mit Schokolollis für alle Schüler.

„Das war ein schöner Einstieg in die Adventszeit“, sagte Nadine Otte. Coronabedingt muss diese an der Grundschule wieder ein bisschen anders gestaltet werden als üblich. An zwei Montagen wird aber ein Adventssingen stattfinden und etwas vorweihnachtliche Stimmung verbreiten.