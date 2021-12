Weihnachtsgeschenk für die Fördervereine

Das Geld soll für einen neuen Spielturm verwendet werden, in die Schulhof-Gestaltung fließen und für neue Bücher für die Schulbibliothek sein: Die Northwood Runners haben den Fördervereinen aller drei Schulen eine Spende überreicht.

Der Vorstand der Northwood Runners überreichte die Spenden an die Vorsitzenden der Fördervereine Maren Bals (2.v.l.), Vanessa Bömer (4.v.l.) und Susanne Thedieck (3.v.r.).

Die Fördervereine der Nordwalder Schulen haben ebenfalls ein Weihnachtsgeschenk erhalten. Der Vorstand der Northwood Runners war „überaus erfreut“, schreibt der Verein in einem Pressetext, dass die Resonanz auf das im Oktober durchgeführte erste Nordwalder Laufspektakel so gut war. Nach dem Abschluss des Events haben die Northwood Runners die angekündigten Spenden aus dem Reinerlös übergeben. Bedacht wurden alle drei Fördervereine der Nordwalder Schulen, die jeweils 300 Euro bekommen haben.

Stellvertretend für den Förderverein der Wichernschule bedankte sich Vorsitzende Vanessa Bömer für die Spende. Sie freute sich, so einen Schritt näher an dem neuen Spielturm zu sein, für den bereits zahlreiche Spenden gesammelt wurden und auch noch benötigt werden.

Gute Bilanz

Maren Bals, erste Vorsitzende des Fördervereins der Gangolfschule, wird die Spende in die Schulhof-Verschönerung einfließen lassen. Mit geplanter Graffiti-Kunst soll hier ein neuer Blickfang auf dem Schulhof geschaffen werden. Mit ebenso großer Freude nahm Susanne Thedieck, erste Vorsitzende des Fördervereins der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule, die Spende entgegen. Die Schulbibliothek kann hiermit um neue, interessengerechte Bücher ergänzt werden.

Alles in allem zieht der Vorstand der Northwood Runners eine gute Bilanz des erstmalig ausgetragenen Laufs und freut sich schon auf die Fortsetzung, schreibt der Verein im Pressetext weiter. Das zweite Nordwalder Laufspektakel soll am 22. Oktober stattfinden. Die Planung dafür ist bereits in die erste Runde gegangen.