Weihnachtsklassiker zum Auftakt

Nach Jahren der Pause gibt es wieder einen „Lebendigen Adventskalender“ in Nordwalde. Feierlich eröffnet wurde dieser mit einem ökumenischen Adventskonzert in St. Dionysius. Was sich hinter den weiteren „Türchen“ verbirgt, wird vorher nicht verraten.

Standing Ovations ernteten der Posaunenchor Nordwalde/Altenberge und Kirchenmusiker Thorsten Schlepphorst an der Orgel am Sonntagabend. Mit einem ökumenischen Adventskonzert in St. Dionysius wurde der vom Pfarreirat organisierte „Lebendige Adventskalender“ feierlich eröffnet. Nach jahrelanger Pause gibt es den Kalender nun wieder, er soll die Wartezeit bis zum 24. Dezember verkürzen. Dabei werden Geschichten gelesen, es wird gesungen oder auch etwas vorgeführt. Das soll jeweils eine Überraschung bleiben. Dort, wo es Getränke gibt, muss jeder seine eigene Tasse mitbringen.

Kindergärten sind mit dabei, Schulen, die Pfadfinder, Familien und die Gemeindeverwaltung. „Wir laden Sie jetzt noch zu Glühwein und Gebäck in die Bücherei ein“, sagte Pfarreiratsmitglied Maren Bals, als der Applaus verklungen war. Viele Besucherinnen und Besucher aus der voll besetzten Kirche nahmen das Angebot wahr und trafen sich in der Bücherei zum Plausch.

Liederzettel für das Publikum

„Lasst uns die Lieder nun hören und in Andacht daran denken, was uns bewegt“, sagte Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup um 17 Uhr zu Beginn des Konzerts. „Sie sollen uns bereitmachen für die Ankunft Jesu Christi.“ Um dem Publikum das Mitsingen zu erleichtern, hatte der Pfarreirat Liederzettel verteilt. Mit „Macht Hoch die Tür“, einem der bekanntesten und beliebtesten Adventslieder, eröffnete der Posaunenchor unter Leitung von Maximilian Schmidt den Abend. Gespielt wurde es im Wechsel mit der Orgel. Von Beginn an stimmten viele Besucher in den Text ein. So kamen sie der Aufforderung Schulte Eistrups gerne nach, „kräftig mitzusingen“.

„Lebendiger Adventskalender“ in Nordwalde Das erste „Türchen“ ist geöffnet: Der Posaunenchor Nordwalde/Altenberge gestaltete im Wechsel mit der Orgel das Auftaktkonzert zum „Lebendigen Adventskalender“ in Nordwalde. Foto: Rainer Nix Am ersten Tag gab es Musik. Was sich hinter den weiteren Türchen verbirgt, ist eine Überraschung. Foto: Rainer Nix Viele fanden am Sonntagabend den Weg zur Pfarrkirche St. Dionysius. Foto: Rainer Nix Im Anschluss an das Konzert trafen sich viele zu Glühwein und Gebäck in der Katholischen Bücherei. Foto: Rainer Nix Mit „Macht Hoch die Tür“ eröffnete der Posaunenchor den Abend. Foto: Rainer Nix Die Besucherinnen und Besucher waren auch aufgefordert mitzusingen. Foto: Rainer Nix

Zu den Weihnachtsklassikern für Blechbläser gehörte die Fantasie „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ von Anne Weckeßer. Auch „Die Nacht ist vorgedrungen“, arrangiert von Professor Christian Sprenger, trugen die Bläser vor. Als Duo überzeugten Schmidt an der Posaune und Schlepphorst an der Orgel mit dem „Grave“ aus dem Konzert für Oboe in f-Moll von Georg Friedrich Händel. Mit „Oh Heiland Reiß die Himmel auf“ stand wiederum ein populäres Kirchenlied von Johannes Brahms auf dem Programm.

Würdige Einstimmung

Mit „Tochter Zion“ endete das Konzert in dem akustisch hochkarätigen Gotteshaus. Es war eine würdige Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit und auf den lebendigen Adventskalender, der nun jeweils montags bis freitags bis zum 23. Dezember seine „Türchen“ öffnet.