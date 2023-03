Weiterer Anbau ist nötig

Ein Rückblick auf Einsätze in 2022 war ebenso Teil der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Nordwalde wie ein Ausblick auf das, was kommt – vom Anbau am Feuerwehrgerätehaus bis zum Kauf eines neuen Fahrzeuges. Neben den zahlreich erschienen aktiven Mitgliedern, den Jugendlichen der Jugendfeuerwehr und den Kameraden der Ehrenabteilung fanden sich am Samstag im Forum der KvG-Schule auch Bürgermeisterin Sonja Schemmann mit ihren Vertretern Mareike Wissing und Ewald Pölking zur Versammlung ein. Ebenso waren Ordnungsamtsleiterin Dagmar Hilgenbrink und der stellvertretende Kreisbrandmeister Frank Burrichter sowie Vertreter von Polizei und DRK anwesend. Der Musikzug der Feuerwehr Altenberge unter der Stabführung von Martin Dimon gestaltete den Nachmittag musikalisch, schreibt die Feuerwehr in ihrem Pressetext.

Nach den Jahresberichten von Jürgen Eilers über die aktive Wehr, Andre Laukötter über die Jugendfeuerwehr und Alwin Löbbert über die Ehrenabteilung ging Matthias Lenfort in seiner Stellungnahme als Leiter der Feuerwehr auf das vergangene Jahr ein. Insgesamt war die Nordwalder Feuerwehr zu 90 Einsätzen alarmiert worden. Lenfort sprach verschiedene größere Einsätze, wie die Flächenbrände im Scheddebrock und in der Feldbauerschaft, an. Hilfreich war hier ein vorher abgestimmter Alarmplan mit den Landwirten und dem LOV.

Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Nordwalde wurden einige Kameraden geehrt. Foto: Feuerwehr Nordwalde

Investitionen wie die Ausstattung des Funkraumes sowie die Anschaffung eines neuen Rüstsatzes wurden getätigt und werden derzeit umgesetzt. Der Rat vergab zudem in seiner Dezembersitzung den Auftrag für ein neues Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz. Aufgrund der langen Lieferzeit wird dieses allerdings erst im Jahr 2025 ausgeliefert.

Lenfort berichtete zudem von der Umsetzung des ersten Bauabschnitts zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses. Der Anbau der Fahrzeughalle soll im Laufe des Jahres abgeschlossen werden. Für die Feuerwehr unabdingbar ist aber auch der zweite Bauabschnitt mit dem notwendigen Platz in den Umkleideräumen, den Räumen für die Jugendfeuerwehr und der Kleiderkammer. Dazu appellierte Sonja Schemmann an die Landespolitik, Fördertöpfe für den Bau und die Modernisierung von Feuerwehrgerätehäusern wieder neu aufzulegen. Die Bürgermeisterin übermittelte den Kameradinnen und Kameraden den Dank der gesamten Gemeinde und lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Feuerwehr.

Bereits seit 60 Jahren gehört Walter Eierhoff der Feuerwehr an, dazu gratulierte stellvertretende Kreisbrandmeister Frank Burrichter. Foto: Feuerwehr Nordwalde

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Frank Burrichter berichtete von den Neuigkeiten auf Kreisebene. Hierbei lobte er insbesondere die Organisation des letztjährigen Leistungsnachweises des Verbandes der Feuerwehren im Kreis Steinfurt an der Nordwalder Reithalle.

Highlight der Versammlung waren die Beförderungen und Ehrungen der Kameraden und Kameradinnen. Gerade hier wird wieder einmal die gute Ausbildung und das Engagement der Angehörigen der Feuerwehr deutlich.