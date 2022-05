Weniger Briefwähler als erwartet

Bei den Wahlen haben zuletzt viele Nordwalderinnen und Nordwalder schon vor dem eigentlichen Wahlsonntag per Brief ihre Stimme abgegeben. Bei der Landtagswahl am 15. Mai wird die Zahl nicht ganz so hoch sein. „Wir haben bislang 1800 Briefwähler, das sind deutlich weniger als bei der Bundestagswahl“, sagte Ordnungsamtsleiterin Dagmar Hilgenbrink am Donnerstag. Im September vergangenen Jahres wählten etwa 2700 bis 2800 Nordwalder per Brief. „Ich bin mir sicher, dass wir da nicht mehr hinkommen“, sagte Hilgenbrink. Woran es liegt, dass die Anzahl der Briefewählerinnen und Briefwähler diesmal geringer als erwartet ist, darüber kann die Ordnungsamtsleiterin auch nur spekulieren.

