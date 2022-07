Wer folgt auf Jan Fleige?

Dionysius-Schützenbruderschaft Feldbauerschaft feiert am Wochenende

Nach zwei Jahren Zwangspause ist es wieder so weit: Die Dionysius- Schützenbruderschaft Feldbauerschaft Nordwalde feiert vom 16. bis 18. Juli (Samstag bis Montag) ihr Schützenfest.

Am Samstagabend startet das Schützenfest mit dem „Stange schmieren“ der Vogelstange und anschließender Mallorca-Party mit „DanceLand Veranstaltungstechnik“.

Mallorca-Party

Am Sonntag (17. Juli) heißt es um 9 Uhr Antreten. Anschließend wird in St. Dionysius ein Gottesdienst gefeiert, der um 9.15 Uhr beginnt. Anschließend erfolgt der Marsch zum Festzelt, wo der Frühschoppen unter der musikalischen Begleitung des Musikzuges Hubertus statt stattfindet.

Antreten heißt es am Sonntag dann um 14.30 Uhr am Parkhotel Nordwalde. Anschließend folgen die Gefallenenehrung mit Kranzniederlegung. Erstmals findet das Vogelschießen auf einer mobilen Schützenstange auf dem Festplatz in der Feldbauerschaft statt.

Vogelschießen

Das Königspaar von 2019, Jan Fleige und Christin Stöppler, sowie der Vorstand freuen sich bereits auf zahlreiche Schützen und weitere Gäste, die zu Kaffee und Kuchen eingeladen sind.

Die Proklamation des neuen Königs ist für 18 Uhr, erstmalig in diesem Jahr bei der Tischler Lembeck, geplant. Im Anschluss wird zum öffentlichen Tanzabend im Festzelt eingeladen.

Am Montag (18. Juli) findet ab 15 Uhr der Kaffeenachmittag mit Musik und Programm im Festzelt für die Damen und Schützenbrüder statt, bevor am Abend der Königsball mit der Band „sirpream“ für Stimmung sorgen soll.

Jubiläum

Ihr 25-jähriges Schützenjubiläum feiern in diesem Jahr Volker und Simone Pähler und ihr 60-jähriges Schützenjubiläum begehen Leo und Elsbeth Dömer. Am Montagnachmittag werden zudem die Jubilare des Schützenvereins von 2020 und 2021 geehrt.