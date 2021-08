„Wie ein kreativer Mini-Urlaub“

Die Ergebnisse der Nordwalder Sommer-Kunst-Akademie wurden am Sonntag auf dem Bispinghof vorgestellt. Das Publikumsinteresse an der Präsentation war groß.

Zehn Jahre jeweils für vier Tage intensive künstlerische Arbeit mit ausgewählten Kunstpädagogen, zehn Jahre begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich mal beflügelt, mal herausgefordert fühlen – jedes Mal ist die Nordwalder Sommer-Kunst-Akademie auf dem Bispinghof ein Höhepunkt im kulturellen Leben der Gemeinde.

Am Sonntag präsentierten die rund 20 Hobbykünstler ihre Werke, die bei den Akademie-Workshops in 2021 entstanden sind. „Es war eine sehr schöne, familiäre Atmosphäre“, betonte Annette Quint-Hellenkamp, Vorsitzende des veranstaltenden Fördervereins Bispinghof.

Skulpturen, Collagen, Bilder und vieles mehr

Engagiert wurde gewerkelt, gesägt, geschnitzt, gemalt, gezeichnet, gedruckt und aufgeklebt. Es entstanden Skulpturen, Collagen, Bilder und vieles mehr. Ingeborg Rowedda aus Borghorst nahm bereits zum vierten Mal teil. Sie gestaltete gemeinsam mit drei weiteren Kunstbegeisterten Collagen. „Wir haben sehr viel Material mitgebracht“, so Rowedda. Sie selbst fand zu Hause alte Gebetbücher. Auszugsweise, natürlich mit der angemessenen Pietät, brachte sie Seiten daraus in eine Collage ein. „Manche“, berichtet sie, „haben auch ganz konkret Bilder für ihre Wohnung gemalt.“

Zehnte Nordwalder Sommer-Kunst-Akademie Annette Quint-Hellenkamp begrüßte zur Präsentation der Ergebnisse der zehnten Nordwalder Sommer-Kunst-Akademie. Foto: Rainer Nix Ingeborg Rowedda zeigt eine ihrer Collagen. Foto: Rainer Nix Phantasievolle Bilder Foto: Rainer Nix Dozent Bruno Büchel war das letzte Mal mit dabei. Foto: Rainer Nix Diese Collage wurde ebenfalls präsentiert. Foto: Rainer Nix Eine überdimensionale Hand, aus Holz gefertigt. Foto: Rainer Nix Bilder, speziell für die neu gestrichene Küche gemalt. Foto: Rainer Nix Annette Quint-Hellenkamp begrüßte zur Präsentation der Akademie-Ergebnisse. Foto: Rainer Nix

Sie nimmt gern an der Kunst-Akademie teil, nicht zuletzt, weil sie der Austausch mit Dozenten und Teilnehmern inspiriert. „Zu Hause würde ich keine Collagen fertigen, hier in der Gemeinschaft jedoch gern.“ Alles passt für Rowedda gut zusammen, das Ambiente, die Gespräche und die sensible Anleitung durch die Workshop-Leiter. „Das ist für mich wie ein kreativer Mini-Urlaub.“

Die Kursleiter Gottfried Strathmeier (Holzbildhauerei), Theodor Rotermund (Holzschnitt), Bruno Büchel (Malerei) und Elisabeth Lasche (Zeichnung und Collage) stammen aus Bielefeld. Teilnehmer fanden sich unter anderem auch aus der näheren Umgebung, aus Dortmund, Melle oder Hannover ein. „Unsere Vision war von Anfang an, dass Menschen aus verschiedenen Regionen sich begegnen und zusammenwachsen“, erläuterte Quint-Hellenkamp. Das „Miteinander“ wird von allen als wesentlicher Bestandteil der Workshops geschätzt.

Bruno Büchel verabschiedet sich

Dozent Bruno Büchel war das letze Mal mit dabei. Auf eigenen Wunsch wurde er in den „wohlverdienten Ruhestand der Sommer-Kunst-Akademie“ verabschiedet, wie es die Fördervereins-Vorsitzende formulierte. „Ich bedanke mich bei euch für die schönen Erlebnisse, die ich hier haben durfte“, hob Büchel hervor. „Ich würde mich freuen, wenn meine Nachfolgerin eine junge, dynamische Frau wird“, orakelte er. Doch darüber sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen.

Im nächsten Jahr steht der Umbau des Herrenhauses auf dem Programm, das dann nicht zur Verfügung steht. „Eine Pause machen wir deshalb nicht“, versichert Quint-Hellenkamp. Dann gibt es die Akademie kleinformatig mit der Fertigung von Holzskulpturen draußen und experimentellem Malen im Speicher.