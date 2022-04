Wie geschnitten Brot ist am vergangenen Samstag die außerterminliche Sammelaktion „Ein Pfund mehr“ der Pfarrcaritas in Nordwalde verlaufen.

Wie geschnitten Brot ist am vergangenen Samstag die außerterminliche Sammelaktion „Ein Pfund mehr“ der Pfarrcaritas in Nordwalde verlaufen. Wie üblich hat die Sammelstelle für Lebensmittel und Hygieneartikel wieder auf dem Parkplatz an der Felix-Fraling-Straße gelegen. Nicht zu übersehen war der Planwagen, in dem die Lebensmittelkisten dieses Mal zuerst von den Helfern regensicher untergebracht werden mussten.

Bereits nach knapp zwei Stunden hatten sich die Kisten mit Nudeln, Reis, Kaffee, Schokolade und weiteren haltbaren Nahrungsmitteln im Transportbulli und im Planwagen gestapelt. Nicht nur pfundweise, sondern sogar gleich kistenweise haben die Bürgerinnen und Bürger ihr Pfund oder auch Kilo mehr bei den ehrenamtlichen Helfern abgegeben. Die Frauen und Männer konnten die Spenden kaum so schnell packen, wie ihnen Hilfe für die Tafel gebracht wurde.

Normalerweise wird nur einmal im Jahr vor Weihnachten gesammelt, um die Tafeln auch für Menschen mit wenig Einkommen gut auszustatten. Da momentan allerdings durch den grausamen Krieg in der Ukraine sehr viele Flüchtlinge angekommen sind, wurde es für die Einrichtung schwierig, ausreichend Lebensmittel bereit zu stellen. Also hatte sich die Caritas entschlossen, mit einer Sonderaktion zu helfen. Wie groß die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ist, ließ sich ebenso an den Geldspenden ablesen. Mit dem Geld wurde eingekauft, was im Sortiment fehlte.