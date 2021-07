Wieder hohe Zahl an Briefwählern?

Eine Wahl in Corona-Zeiten – das gab es im vergangenen Jahr schon. Groß anpassen muss sich die Gemeinde bei der Vorbereitung also nicht. Die Zahl der Briefwähler könnte aber noch weiter steigen. Probleme, Wahlhelfer zu finden, hat Ordnungsamtsleiterin Dagmar Hilgenbrink nicht.

Am 26. September findet die Bundestagswahl statt. In sechs Wahllokalen werden die Nordwalderinnen und Nordwalder am Wahlsonntag ihre Stimme abgeben.

In acht Wochen entscheidet sich, wer neue Bundeskanzlerin oder neuer Bundeskanzler wird und welche Abgeordnete in den Bundestag einziehen. In der Gemeindeverwaltung laufen die Vorbereitungen auf die Wahl am 26. September. „Es ist ein bisschen entspannter als die Kommunalwahl“, sagt Ordnungsamtsleiterin Dagmar Hilgenbrink. Bei der Bundestagswahl ist Nordwalde dem Kreis Coesfeld zugeordnet. Wie die Gemeinden Altenberge und Laer aus dem Kreis Steinfurt sowie dem gesamten Kreis Coesfeld gehört Nordwalde dem Wahlkreis 127 Coesfeld-Steinfurt II an. Vor vier Jahren gewann Marc Henrichmann (CDU) den Wahlkreis.