Wieder mehr Normalität

Ob Ausflüge, Radtouren oder ein Kochabend – die Kfd Nordwalde hat in den nächsten Monaten einiges vor. Die Frauengemeinschaft hat ein Programm mit Veranstaltungen bis Dezember erstellt. „Langsam haben wir nach der Pandemie wieder in mehr Normalität zurückgefunden und so die erste Hälfte des Jahres 2022 gut gemeistert“, heißt es im Anschreiben der Kfd. „Wir alle haben gemerkt, wie gut es tut, gemeinsam etwas zu unternehmen. So hoffen wir, dass die Pandemie uns im Herbst nicht wieder einschränken wird.“

Wie üblich steht die Gemeinschaftsmesse in jedem Monat auf dem Programm. Am 10. August (Mittwoch) findet sie um 9 Uhr in der Kapelle des St.-Augustinus-Altenzentrums statt. Im Anschluss an die Gemeinschaftsmessen am 14. September und 9. November jeweils um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Dionysius wird die Mitgliederzeitschrift ausgegeben. An die Gemeinschaftsmessen am 12. Oktober und 14. Dezember jeweils um 9 Uhr in der Pfarrkirche schließt sich im Oktober ein Erntedankfrühstück im Pfarrheim und im Dezember ein adventliches Frühstück im Pfarrsaal an.

Fahrt nach Bayreuth

Im August und im September starten jeweils zwei Radtouren am Bispinghof: am 11. und 25. August sowie am 8. und 22. September. Los geht es an den Donnerstagen jeweils um 14 Uhr. Ansprechpartnerinnen sind Elisabeth Löbbert unter Telefon 27 04 und Christel Temming unter Telefon 28 78.

In jedem Monat ist auch ein Spaziergang vorgesehen, jeweils an einem Mittwoch: am 17. August, 21. September, 19. Oktober, 16. November und 21. Dezember. Im kommenden Monat geht es bereits um 14 Uhr los, bei allen anderen Terminen um 15 Uhr. Die Treffpunkte werden noch bekanntgegeben. Als Ansprechpartnerin kann Marietheres Löhring unter Telefon 24 64 kontaktiert werden.

Im August steht die Fahrt zur Freilichtbühne nach Ahmen am 7. August an. Für den 2. Oktober, 6. November und 4. Dezember hat die Kfd weitere Sonntagstouren vorgesehen. Vom 1. bis 4. September (Donnerstag bis Sonntag) bietet die Frauengemeinschaft die Vier-Tages-Fahrt nach Bayreuth und Umgebung an. Anmeldungen und Information bei Monika Lülf unter Telefon 28 32.

Plätzchen backen mit Oma

Pilgerwandern steht am 17. August (Mittwoch) auf dem Programm. Ein Kochabend unter dem Motto „Herbst – ob Eintopf, One Pot oder trendige Bowls, der Herbst lockt mit leckeren Gerichten“ wird am 30. September (Freitag) von 19 bis 22 Uhr angeboten. Eltern, Großeltern, Tante und Onkel können am 10. Dezember (Samstag) von 10 bis 13 Uhr gemeinsam mit ihren Kindern Plätzchen backen. Beide Veranstaltungen werden von der Kfd und der Familienbildungsstätte veranstaltet und von Elisabeth Höffker begleitet.

Eventuell geänderte Termine für die Sonntagstour werden frühzeitig über die Tagespresse und auf der Kfd-Homepage bekannt gegeben.