„Wir freuen uns über jeden“

Nordwalde

Vier Mal im Jahr werden die Nordwalderinnen und Nordwalder zur Blutspende gebeten – und eine treue Zahl an Stammspenderinnen und Stammspendern kommt. Blutspendebeauftragte Elke Borgmeier spricht im Interview über die Gruppe, die fehlt, ob ein neuer Mangel an Blutkonserven droht und was sie sich wünschen würde.