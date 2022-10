Wird die Grundsteuer B erhöht?

Wie sieht die Finanzsituation im kommenden Jahr in Nordwalde aus? Einen ersten Einblick gibt es nun. Bürgermeisterin Sonja Schemmann hat den Haushaltsentwurf für 2023 im Rat eingebracht. Die Investitionen sind hoch, die geplante Kreditaufnahme ebenfalls. Und: Steuererhöhungen könnten auf die Nordwalderinnen und Nordwalder auch zukommen.

Einnahmen und Ausgaben in 2023

Dank der guten Finanzsituation in den vergangenen Jahren konnte die Gemeinde Nordwalde die Haushaltssicherung im Jahr 2020 verlassen. Doch die rosigen Zeiten sind erst einmal vorbei. „Nun müssen wir wieder einen Haushaltsplan mit einem negativen Ergebnis einbringen“, sagte Bürgermeisterin Sonja Schemmann am Dienstagabend, als sie den Etatentwurf für 2023 im Rat einbrachte. Die Gemeinde rechnet mit einem Minus von 590 720 Euro. „Die Zahlen sind allein den aktuellen Situationen geschuldet und um es vorweg zu nehmen, wir fallen nicht direkt wieder in die Haushaltssicherung.“