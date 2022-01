Wölfe schon Nordwalder geworden?

Nordwalde

Vermutlich bis zu drei Wölfe waren am Samstagmorgen auf Stippvisite in den beiden Nordwalder Bauerschaften Suttorf und Scheddebrock. Dass es um dieses Raubtier gehandelt hat, davon sind Augenzeugen überzeugt. Zuletzt wurde im Kreis Steinfurt am 24. April vergangenen Jahres in Ibbenbüren ein gerissenes Reh einem Wolf zugeordnet. In dieser Gegend hat es schon seit 2016 immer wieder mal Sichtungen gegeben.

Von Axel Roll