Wüst spricht mit Unternehmern

Ein Hoffrühstück in Hamminkeln, Haustürwahlkampf in Bocholt nach einem Kick-Off mit der Jungen Union, Vorbeischauen beim Musikzeltfestival „Karpaten“ in Ahaus – und zwischendurch ein Stopp in Nordwalde: Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat auf seiner Wahlkampftour für die Landtagswahl 15. Mai die Firma Trendelkamp besucht und sich dabei mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region ausgetauscht.