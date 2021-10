Zum Ende doch typisches Nordwalde-Kirmeswetter

Zum Ende hin gab es am Sonntag doch noch typisches Nordwalder Kirmeswetter mit Regen und Wind. Ansonsten aber freuten sich besonders die Kinder auch in diesem Jahr wieder über den Kirmespark an der Gildestraße.

Buntes Treiben an der Gildestraße

An beiden Wochenenden waren Gäste nicht nur aus dem Dorf, sondern auch aus den Nachbargemeinden zu Besuch auf dem Gelände. Am Samstagnachmittag strömten besonders die Familien aus allen Richtungen zur Gildestraße. Schon aus der Entfernung konnte man den 40 Meter hohen, bunt leuchtenden Turm des großen Kettenfliegers sehen und den Mut der herumwirbelnden „Fluggäste“ bewundern. Allerlei Fahrgeschäfte warteten darauf, von den Kirmesfans in Beschlag genommen zu werden. Darunter noch immer beliebte Klassiker wie den Autoskooter.

Wer dann genug Attraktionen besucht und sein Geschick unter Beweis gestellt hatte, der durfte sich in die lange Schlange vor dem Crépe-Stand einreihen, oder eine krosse Bratwurst im großen Zelt genießen, während er oder sie durch die offenen Wände einen guten Blick auf alles rundherum hatte. Der Kirmespark – eine gute Zwischenlösung für Schausteller wie auch für Besucher, bis nach Corona die Kirmes wieder in die Dorfmitte ziehen kann.