Zur Arbeit nach Münster

Ob mit dem Auto oder den Zug, 3681 Nordwalderinnen und Nordwalder pendelten 2020 zur Arbeit in eine andere Kommune. Die meisten steuerten Münster an.

Ein Ort zum Leben und Arbeiten? In Nordwalde lässt sich beides gut verbinden. Dennoch arbeiten selbstverständlich nicht alle Nordwalderinnen und Nordwalder in ihrem Wohnort – ebenso wie nicht alle, die in Nordwalde arbeiten, dort auch wohnen. 3681 Nordwalder pendelten im Jahr 2020 zur Arbeit in andere Städte und Gemeinden. Die Auspendlerquote liegt damit bei 67,9 Prozent. Das zeigt der Pendleratlas NRW, der noch keine Zahlen für das vergangene Jahr beinhaltet.

Das Leben in Städten wie Münster können sich zunehmend weniger Menschen leisten. Wer ein Haus bauen möchte, schaut sich schon mal im Umkreis nach preisgünstigeren Bauplätzen um. Seit 2013 ist die Zahl der Nordwalder, die zum Arbeiten in eine andere Kommune pendeln, leicht gestiegen. Vor neun Jahren waren es noch 3372.

Münster ist das Ziel der meisten Auspendler

Mit 1356 Nordwaldern steuerten die meisten Auspendler Münster als Ziel an. Etwas näher zum Arbeitsplatz hatten es die 421 Berufstätigen, die nach Steinfurt fahren. Auf den nächsten Plätzen liegen ebenfalls Nachbarorte. 383 Personen pendelten zur Arbeit nach Greven, 335 nach Altenberge und 234 nach Emsdetten. Jeweils weniger als 100 Nordwalder fahren zudem nach Rheine (96), Ibbenbüren (36), Ochtrup (36), Laer (35) und Saerbeck (35).

Deutlich gestiegen ist in den neun Jahren bis 2020 die Zahl der Personen, die woanders leben und in Nordwalde arbeiten. Waren das 2013 noch 1627 Menschen, stieg die Zahl bis 2020 auf 2446. Die Einpendlerquote lag damit bei 58,4 Prozent.

1740 Nordwalder bleiben im Ort

Münster liegt in dieser Statistik nicht ganz vorne. Mit 556 lebten die meisten Berufstätigen, die zum Arbeiten nach Nordwalde pendeln, vor zwei Jahren in Steinfurt. 375 Münsteranerinnen und Münsteraner kamen für ihre Jobs nach Nordwalde. Dahinter folgen dann die Städte und Gemeinden Greven (252), Altenberge (246) und Emsdetten (216). Jeweils weniger als 100 Personen kommen aus Rheine (87), Horstmar (69), Laer (55), Neuenkirchen (37) und Ochtrup (33) nach Nordwalde zum Arbeiten.

1740 Personen pendelten zudem im Jahr 2020 innerhalb von Nordwalde von ihrer Wohnung zur Arbeit. Neun Jahre zuvor waren es 1616.

Laut dem Statistischen Landesamt pendelten vor zwei Jahren 4,7 der 9 Millionen Erwerbstätigen in Nordrhein-Westfalen über die Grenzen ihres Wohnortes hinweg zur Arbeit. Große Städte wie Köln, die Landeshauptstadt Düsseldorf und Essen, aber auch Münster und Aachen waren dabei häufig das Ziel der Pendlerinnen und Pendler.