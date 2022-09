Zurück auf der Bühne

Zwei Jahre lang mussten sie eine coronabedingte Pause einlegen, jetzt kehrt die Laienspielschar der KLJB Nordwalde auf die Bühne zurück: Die Schauspielerinnen und Schauspieler freuen sich, endlich wieder ein plattdeutsches Theaterstück aufzuführen. Zu sehen bekommen die Besucherinnen und Besucher eine Komödie in drei Akten von Matt Sommer. Der Titel lautet „Wellness met’n birtken dorbi“.

Wochenende im Wellness-Hotel

In dem Stück verbringen die Ehepaare Haberstick und Lüttgen ein gemeinsames Wochenende in einem Wellness-Hotel. Während die Damen mit ihren verschiedenen Schönheitsbehandlungen beschäftigt sind, wandeln die beiden Herren auf eigenen Pfaden. Sie verbringen die Abende in einem Nachtclub, wovon die Ehefrauen natürlich nichts wissen dürfen. Dabei haben sie sich eine Flut von Problemen eingehandelt. Jetzt heißt es, Schadensbegrenzung zu betreiben.

Es sind sechs Aufführungen im Hotel zur Krone by Daniel geplant: am 23. Oktober (Sonntag) um 15.30 Uhr, am 29. Oktober (Samstag) um 19.30 Uhr, am 30. Oktober (Sonntag) um 15.30 Uhr, am 31. Oktober (Montag) um 19.30 Uhr, am 1. November (Dienstag) um 15.30 Uhr und am 4. November (Freitag) um 19.30 Uhr. Auf den Plakaten steht noch, dass die letzte Aufführung am 5. November stattfinden würde. Das ist aber nicht richtig, diese wurde einen Tag vorgezogen.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 24. September (Samstag). Tickets mit Platzreservierung sind zum Preis von acht Euro bei „Buch & mehr“ an der Kirchstraße 1 erhältlich.