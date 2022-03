Zwei Einsätze für die Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde am Freitag gerufen, weil „Am Tümpel“ ein gasbetriebener Ofen in einer Laube brannte.

Die Nordwalder Feuerwehr ist am vergangenen Wochenende gleich zweimal zu Einsätzen ausgerückt. Die erste Alarmierung wurde am Freitag gegen 19.30 Uhr nach einem Glasflaschenbrand ausgelöst. In der Straße „Am Tümpel“ stand ein gasbetriebener Ofen in einer Gartenlaube in Flammen. Eine Scheibe musste eingeschlagen werden, um an den Brandherd zu kommen. Das Feuer war relativ schnell gelöscht. Die Gasflasche wurde heruntergekühlt. 32 Kräfte waren mit fünf Fahrzeugen etwa 40 Minuten im Einsatz.

Wie die Feuerwehr weiter berichtet, musste sie am Samstag eine Ölspur abstreuen. Fünf Kräfte waren etwa 40 Minuten damit beschäftigt, das Öl mit Bindemittel aufzunehmen. Die Polizei war ebenfalls vor Ort. Es wurden Warnschilder aufgestellt.