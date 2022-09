Zwei Konzerte für Jazzbegeisterte

Mittlerweile ist der Steinfurter Jazzworkshop eine Herbsttradition geworden: die 10. Auflage vom 1. bis 4. Oktober (Samstag bis Dienstag) findet mit mehr als 30 jazzbegeisterten Mitwirkenden und einem siebenköpfigen Dozententeam wieder in der Evangelischen Jugendbildungsstätte in Nordwalde statt.

In zwei öffentlichen Konzerten, dem hochkarätigen Dozentenkonzert am 2. Oktober (Sonntag), 20 Uhr und dem Abschlusskonzert der Teilnehmenden am 4. Oktober (Dienstag), 19 Uhr können sich interessierte Zuhörer dann von der Leistungsfähigkeit aller Mitwirkenden und den Ergebnissen des Workshops begeistern lassen. Beide Konzerte werden im Forum der Nordwalder Kardinal-von-Galen-Gesamtschule, Amtmann-Daniel-Straße 32 veranstaltet.

Vorverkauf läuft

Für das Dozentenkonzert mit „Felix Heydemann & Friends“ läuft der Kartenvorverkauf bereits. Karten sind in der Geschäftsstelle des Kultur-Forum-Steinfurt, An der Hohen Schule 14, in Steinfurt-Burgsteinfurt erhältlich oder können über das Online-Formular auf dessen Internetseite erworben werden. Der Kartenpreis beträgt 14 Euro und ermäßigt sechs Euro für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende.

Der Einlass in den Konzertraum beginnt am 2. Oktober um 19.45 Uhr. Es gilt freie Platzwahl. Der Eintritt zum Abschlusskonzert der Teilnehmenden am Jazzworkshop am 4. Oktober ist kostenlos.

Die Formation „Felix Heydemann & Friends“ setzt sich aus renommierten Musikern der Jazzszene zusammen, heißt es in einer Ankündigung. Alle sind in Spitzenensembles aktiv oder als Lehrbeauftragte an verschiedenen Musikhochschulen in Deutschland und dem benachbarten Ausland tätig. Beim Dozentenkonzert wirken mit: Felix Heydemann (Gitarre), Inga Lühning (Gesang), Frank Sackenheim (Saxofon), Matthias Bergmann (Trompete), Lars Duppler (Piano), Volker Heinze (Bass) und Marcus Möller (Drums).