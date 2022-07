Zweite Drohne soll angeschafft werden

Nordwalde

42 Rehkitze, 19 Junghasen und noch viele weitere Tiere – so lautet die Bilanz des erst vor kurzem gegründeten Vereins Wildrettung Nordwalde. Per Drohe waren Vereinsmitglieder das ganze Jahr unterwegs, um etwa vor Mäharbeiten die Felder abzusuchen. Nun will der Verein wachsen.

Von Vera Szybalski