Zweite Kita für den jfd

Nach dem Wichernwald wird der Jugend- und Familiendienst Rheine (jfd) eine zweite Kita in Nordwalde betreiben. Der Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss hat den jfd in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig ausgewählt und dem Jugendhilfeausschuss des Kreises Steinfurt als Träger der neuen Kindertageseinrichtung in Nordwalde vorgeschlagen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch