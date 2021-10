Zwölf kleine Zeitreisen

Jeden Monat eine kleine Zeitreise – das ist mit dem historischen Bildkalender für das Jahr 2022 möglich, den der Nordwalder Heimatverein in Zusammenarbeit mit der Kalender-Manufaktur Verden herausgebracht hat. Zur Hilgenbrinker Straße mit Kampmühle in das Jahr 1950 geht es im Januar, in die Erntezeit im Sommer von 1920 im Juni, zum Karussell auf der Kirmes in 1900 im Oktober und zu der weihnachtlich geschmückten St.-Dionysius-Kirche in 1950 im Dezember. Und auf dem Titel des Bildkalenders sind das Torhaus und der Speicher des Bispinghofs im Jahr 1950 zu sehen.

Der Heimatverein hat schon vor Jahren angefangen, immer mal wieder spezielle Aktionen zu machen. „Wir lassen uns jedes Jahr irgendwas einfallen“, sagt Vorsitzender Werner Dirksen. Mal war es ein Kugelschreiber, jetzt ist es ein Wandkalender. Er sei von der Kalender-Manufaktur angeschrieben worden, erzählt Dirksen. Diese gibt es seit 2004, jährlich gestaltet sie nach eigenen Angaben für mehr als 300 Orte historische Kalender mit dem Charme vergangener Tage als Schmuckstücke.

Felix Nordhoff sucht die Fotos aus

Der Heimatverein hatte zwei Optionen: Die Vermarktung in Eigenregie zu machen oder über Buch & mehr. „Es ist besser, wenn wir das über den örtlichen Buchhandel machen“, entschied der Heimatverein, sagt Dirksen. Nur dort ist der Kalender im A3-Querformat für 19 Euro zu kaufen. Inhaber Reinhard Niehaus hat auch ein Ansichtsexemplar im Laden ausliegen, für alle, die sich einen Einblick verschaffen möchten. Er habe zunächst eine kleine Stückzahl geordert, sagt Niehaus: „Wenn wir mehr verkaufen wollen, dann können die schnell welche schicken.“

Die Auswahl der Fotos hat der Heimatverein getroffen. Natürlich war der vereinseigene Archivar Felix Nordhoff beteiligt. Circa 8000 Negative aus der Zeit ab etwa 1900 und mehr als 35 000 Fotos aus den zurückliegenden Jahren befinden sich im Fotoarchiv des Heimatvereins. Im Kalender abgedruckt sind Fotos, die auch bei einer Ausstellung in Schaufenstern in Nordwalde schon zu sehen waren.