NRW-Umweltminister Krischer schaut sich die Dyckerhoff-Steinbrüche an

An den Steinbrüchen Höste und Hohne wird seit Jahren Kalk abgebaut. Zuletzt wurde in den 90er Jahren in Höste ein Abbau bis 2027 genehmigt. Umweltschützer befürchten Folgen fürs Grundwasser bei einer geplanten Entfristung.

Es ist einer dieser klassischen Zielkonflikte: Natur- und Umweltschutz in einem hochsensiblen FFH-Umfeld gegen ökonomische Interessen eines Unternehmens und wohl auch den generellen Baustoffmangel. Was NRW-Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) bei seinem Besuch am Montagvormittag direkt an den Kanten der Kalkabbau-Steinbrüche Höste auf Lienener Gebiet und Hohne auf Lengericher Seite zu sehen und zu hören bekam, wird in der Region seit langem kontrovers diskutiert.