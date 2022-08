1000 Euro Geldstrafe für gestohlene Zigaretten

„Ich habe noch nie für eine gestohlene Zigarettenschachtel eine so lange Beweisaufnahme durchgeführt“, bekannte die Richterin am Amtsgericht am Ende der Verhandlung. Auf dem Stuhl des Angeklagten saß ein 46-jähriger Ochtruper, dem die Staatsanwaltschaft zu Last legte, Ende Dezember des vergangenen Jahres im K+K-Markt am Westwall eine Schachtel Zigaretten der Marke West gestohlen zu haben.

