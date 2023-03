1000 Kraniche für den Frieden

Sabine Klups-Baller hatte „The armed man“ schon länger auf dem Kieker. Jetzt hat die Leiterin des Chores „fEinklang“ die Messvertonung von Karl Jenkins gemeinsam mit ihren Sängerinnen und Sängern in Angriff genommen. Am 21. Mai ist ein Konzert in der Marienkirche geplant – unter anderem. Zudem kommt dem Kranich eine größere Bedeutung bei.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet