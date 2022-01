101 mehr Geburten als Sterbefälle

Zum Stichtag 31. Dezember 2021 zählte die Stadt Ochtrup 20.292 Einwohner, die ihren Hauptwohnsitz in der Töpferstadt angemeldet haben. Zählt man jene Personen dazu, die in Ochtrup ihren Nebenwohnsitz haben, bringt es die Stadt auf 20.965 Einwohner. Zum Vergleich: Die Verwaltung führte am 31. Dezember 2020 19.761 Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz in Ochtrup, mit Nebenwohnsitz waren es derer 20.750.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie