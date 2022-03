14 Neue und jede Menge Termine

Foto:

Die Landjugend Welbergen plant für 2022 folgende Termine: ,Am 16. April (Karsamstag) möchten die Jugendlichen am Fußballturnier der KLJB Neuenkirchen teilnehmen. Anmeldungen dazu werden von Veit Nießing und Finn Wessels angenommen. ,Tags drauf am 17. April (Ostersonntag) veranstaltet die Landjugend Welbergen an der Dorfstraße Richtung Wettringen ein Osterfeuer. ,Am 7. Mai (Samstag) ist für alle Mitglieder ein Bierathlon geplant. Im Sommer möchte die KLJB Welbergen eine Stoppelparty veranstalten. Genaue Informationen dazu sollen noch folgen. ,Im Oktober/November findet eine Überraschungsfahrt für die Mitglieder der Landjugend statt. Die Minibrotaktion ist für den 27. November (Sonntag) geplant, eine Woche später, am 3. Dezember (Samstag), veranstaltet die Landjugend mit Unterstützung der anderen Vereine aus dem Ortsteil wieder einen Weihnachtsmarkt.