14 Wohnungen plus Gewerbefläche

Umbau von zwei Immobilien an der Bahnhofstraße

Ochtrup

Die Gebäude an der Bahnhofstraße 18 und 20 werden saniert. Mitten in der Innenstadt sollen in dem ehemaligen Verlagsgebäude aus dem Jahr 1900 und dem Nachbarhaus aus dem Jahr 1973 insgesamt 14 Wohnungen sowie Gewerbeflächen entstehen.

Von Anne Steven