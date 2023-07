15-jähriger Ochtruper schwer verletzt

Am Dienstagmittag ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L582 in Ochtrup gekommen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befuhr ein 15-jähriger Ochtruper gegen 12 Uhr mit seinem Pedelec den Radweg an der Metelener Straße in Fahrtrichtung Metelen. In Höhe der Zufahrt zur „Felsenmühle“ wollte ein 42-jähriger Ochtruper mit seinem Auto nach links auf die Metelener Straße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar den von links kommenden Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Durch den Unfall schwer verletzt, wurde der 15-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf einen geringen, vierstelligen Betrag geschätzt.