20 Fünftklässler in der Schwebe

Ochtrup/Wettringen

Von rund 20 Kindern hat Schulleiterin Doris Nollen-Kuhlbusch noch keine definitive Information, ob sie in der nächsten Woche an der Städtischen Realschule in die fünfte Klasse starten. Das liegt an der neuen, privaten Realschule in Wettringen. Die Anmeldungen sind dort noch nicht durch.

Von Alex Piccin