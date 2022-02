20-Jähriger ohne Reue

Zahlreiche Körperverletzungen wurden einem 20-jährigen Ochtruper am Montag zur Last gelegt.

Wegen einer Straftaten-Serie zwischen Ende 2020 und dem 17. November 2021 verurteilte das Jugendschöffengericht in Rheine am Montag einen 20-jährigen Angeklagten aus Ochtrup zu einem Jahr und sechs Monaten mit Bewährung. Dies allerdings nur, weil es seine erste Freiheitsstrafe ist. Ihm wurden räuberischer Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, sechs weitere Körperverletzungen, Sachbeschädigung, tätliche Angriffe auf die Polizei in Tateinheit mit Beleidigung und versuchter Körperverletzung, zwei Fahrten ohne Führerschein sowie zwei zusätzliche gefährliche Körperverletzungen vorgeworfen.