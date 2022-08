20 Monate zusätzlich für inhaftierten Ochtruper

Vor dem Amtsgericht in Steinfurt hatte sich ein 32 Jahre alter Mann zu verantworten, dem gleich eine ganze Reihe von Delikten, vornehmlich Betrügereien aber auch eine schwere Körperverletzung zur Last gelegt wurden.

Er war aus dem Urlaub mit dem Neun-Euro-Ticket zur Verhandlung vor dem Amtsgericht in Steinfurt angereist. Kein ganz gewöhnlicher Urlaub allerdings, sondern freie Tage während des offenen Vollzugs in der JVA Hamm. Der Angeklagte, der bis zu seinem Einfahren in den Knast in Ochtrup wohnte, hatte sich fest vorgenommen, reinen Tisch zu machen.