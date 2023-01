200 Senioren feiern ausgelassen Karneval

Jede Menge Spaß hatten am Sonntagnachmittag gut 200 Jecken älteren Semesters in der Ochtruper Stadthalle. Dort ging der Seniorenkarneval über die Bühne.

Jeckes Treiben in der Stadthalle

Gut besucht war am Sonntagnachmittag der Seniorenkarneval in der Ochtruper Stadthalle

Gleichermaßen familiär und närrisch ging es am Sonntagnachmittag beim Seniorenkarneval in der Stadthalle zu. Nachdem am Vorabend das Kappenfest über die Bühne gegangen war, kamen nun auch die Karnevalisten älteren Semesters zusammen, um bei Kaffee, Kuchen und dem einen oder anderem Kaltgetränk ausgiebig dem Karneval zu frönen.

Für Stimmung sorgten unter anderem die Münsterländer Dinkelfunken aus Gronau, die sich beim gut gelaunten Publikum schnell großer Beliebtheit erfreuten. „Die Halle ist rappelvoll und alle 200 Gedecke sind verteilt“, berichtete Sebastian Schneuing vom Vorstand des Karnevalsclubs Niederesch stolz. „Wegen Corona waren wir uns im Vorfeld nicht ganz sicher, wie die Veranstaltung anlaufen wird, aber alles läuft wirklich super“, freute er sich angesichts des Erfolges in Teilnehmerzahlen. Ausgelassen schunkelten alle zu karnevalistischen Hits und verbrachten gemeinsam einen abwechslungsreichen Nachmittag.