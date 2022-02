25 Einsätze für die Mitglieder der Feuerwehr im Sturmtief

Umgestürzte Bäume, wie hier an der Erlenstraße, beschäftigen die Feuerwehrleute am Freitag und Samstag.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ochtrup – und zwar sämtliche Löschzüge aus Ochtrup, Langenhorst und Welbergen – befanden sich aufgrund der Unwetterlage seit dem Freitagnachmittag im Dauereinsatz. Ausgelöste Brandmeldeanlagen, zwei technische Hilfeleistungen kleinerer Art, sowie 13 Einsätze aufgrund umgestürzter Bäume oder herabgestürzter Äste wurden bereits in den ersten Stunden des Sturms abgearbeitet. Die Gerätehäuser in allen drei Ortsteilen wurden gegen 19 Uhr durch die Einsatzkräfte dauerhaft besetzt, berichtet die Wehr. So war ein zeitgerechtes Ausrücken der Einsatzkräfte zu den unterschiedlichsten Einsatzstellen gewährleistet.