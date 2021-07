28 auf einmal sind zuviel

Ochtrup

Viele Menschen in Ochtrup haben sich während der Sanierung des Bergfreibades und zuletzt in der Corona-Pandemie einen eigenen Pool zugelegt. Die meisten fangen mit einem Planschbecken an und steigern sich langsam. Bei einigen Ochtruperinnen und Ochtrupern sind nach und nach regelrechte Poollandschaften entstanden, die es locker mit so manchem Urlaubsparadies in weiter Ferne aufnehmen können. Die WN haben einige dieser Pool-Geschichten aus der Töpferstadt zusammengetragen.

Von Rieke Tombült