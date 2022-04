Steigende Einsatzzahlen, die anhaltende pandemische Lage und die Auswirkungen eines Krieges mitten in Europa – auch in diesem Jahr stehen die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Ochtrup erneut vor großen Herausforderungen. Es waren gewiss schon erfreulichere Themen, die Andreas Leusing in seinen knapp zehn Jahren Amtszeit als Ochtrups Feuerwehrchef für seine Begrüßungsrede zur Jahreshauptversammlung auf seinem Notizzettel stehen hatte, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr. Dennoch freute sich Leusing an diesem Nachmittag, nach langer Zeit wieder in die zahlreichen Gesichter seiner Kameradinnen und Kameraden zu blicken.

Ganz so „schwarz“, wie es sich zu Anfang anhörte, ist die aktuelle Situation aber nicht. Denn Ochtrups Feuerwehr geht es gut – sehr gut, um genauer zu sein. Die Wehr hat die bisherige Covid-19-Pandemie ohne größere Ausfälle und Einschränkungen der Einsatzbereitschaft dank eines defensiven Hygienekonzeptes und des umsichtigen Verhaltens aller Einsatzkräfte gemeistert.

Der Gerätehausneubau auf dem Gelände der ehemaligen Pestalozzischule liegt trotz wirtschaftspolitisch bedingt gestiegenen Baukosten im Zeitplan, die Ausschreibungen sowohl für die weiteren Baumaßnahmen im Neu- und Altbau als auch für zwei Neufahrzeuge – eine Drehleiter für den Standort Ochtrup und ein Löschgruppenfahrzeug für den Löschzug Welbergen – wurden erfolgreich vergeben. Zwei wesentliche Punkte kommen noch hinzu: Die Feuerwehr liegt mit aktuell 244 aktiven Mitglieder in der Einsatzabteilung, 31 Jungen und Mädchen in der Jugendfeuerwehr und 57 Kameraden der Ehrenabteilung im geforderten Personal-Soll und erfreut sich zudem, jeglichen Rückhalt aus den Reihen von Rat, Verwaltung und Politik zu erfahren.

Corona-Lage

Die anhaltende Corona-Lage der Feuerwehr bleibt – auch trotz aktuell eingeleiteten Lockerungsmaßnahmen – weiterhin ein Dorn im Auge. Denn zum einen benötigten Feuerwehrleute praktische Übung, damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt, und zum anderen brauchen sie ihre Kameradschaft, denn Effektivität baut auf gegenseitigem Vertrauen. „Ich habe Sorge, dass sich einige von der Feuerwehr abwenden, die Motivation verloren geht und das innere Feuer nicht mehr brennt“, so Leusing. Die aktuelle Lage erlaube den Wehrleuten, trotz steigender Infektionszahlen bei überwiegend milden Verläufen, ihren gewohnten Übungsdienst und die kameradschaftlichen Veranstaltungen wieder durchzuführen.

Ukraine-Krieg

Ein weitaus dramatischeres Thema sei der militärische Konflikt in der Ukraine. Ganz konkret zu spüren bekomme die Feuerwehr dies aktuell in Form von Materialknappheiten, Lieferschwierigkeiten und Preissteigerungen in allen Bereichen der aktuell laufenden Projekte und Neuanschaffungen – doch im Vergleich zur Lage der ukrainischen Bevölkerung werden solche Probleme zur Nebensache.

Bürgermeisterin Christa Lenderich nutzte in ihrer Rede die Gelegenheit, sich im Namen der Stadt für den Einsatz der Wehrleute zu bedanken. „365/24/7 – diese drei Zahlen sagen eigentlich alles. Wenn es drauf ankommt, sind Sie für uns da“, lobte Lenderich das ehrenamtliche Engagement. Kreisbrandmeister Stefan Steinigeweg bedankte sich unter anderem für den kreis- und landesweiten Einsatz der Feuerwehr im Rahmen der Corona-Pandemie und der Hochwasserkatastrophe im Sommer.

Zweiter Rettungswagen

Einen kurzen Einblick in die Arbeiten und Tätigkeiten der Rettungswache lieferte Rettungswachleiter und Notfallsanitäter Roman Beu­nink. „Der zweite Rettungswagen ist nicht mehr wegzudenken und dies bereits nach nicht einmal mehr als drei Monaten Laufzeit“, erläuterte Beunink.

Spannende Zahlen lieferte Frank Piel, stellvertretender Leiter der Feuerwehr, mit der Einsatzstatistik. Demnach war die Wehr 2021 bei insgesamt 274 Einsätzen jeglicher Art gefordert – von Bränden, über Verkehrsunfälle bis hin zur Tierrettung oder nachbarschaftlichen Hilfeleistung. Insgesamt retteten die ehrenamtlichen Wehrleute im vergangenen Jahr auf verschiedenster Art und Weise 14 Personen das Leben. Als besondere Einsätze hob Piel unter anderem die schneebedingte Unwetterlage Anfang Februar, den Maschinenbrand in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb am Langenhorster Bahnhof im Sommer, sowie die mehrere Tage andauernden Einsätze in den Flutkatastrophengebieten in NRW hervor.

Verabschiedung

In den Bereichen der Feuerwehrführung wurden André Stücker und Hendrik Pelster in ihren Funktionen als Gruppen- beziehungsweise stellvertretende Gruppen-Einheitsleiter und Thomas Ransmann und Marco Elling in ihren Funktionen als Löschzug- und stellvertretende Löschzug-Einheitsleiter für eine weitere Amtszeit bestätigt. Josef Moritz legte nach jahrelanger Tätigkeit als stellvertretender Einheitsleiter sein Amt nieder.

Eine besondere Ehre wurde dem Fachbereichsleiter für Ordnung, Schule und Soziales, Michael Alfert, zuteil. Für Alfert, der für die Feuerwehr und den Rettungsdienst mit verantwortlich ist, war es die letzte Jahreshauptversammlung in dieser Funktion. Leusing nutzte die Gelegenheit, um sich für die gute Zusammenarbeit zu bedanken: „Die Investitionen der vergangenen Jahre in die Feuerwehr sind immens – Du hast einen deutlichen Anteil an dieser Entwicklung. Vielen Dank dafür.“

Ehrungen der Jubilare Foto: Feuerwehrchef Andreas Leusing zeichnete bei der Versammlung Ewald Homölle für 60-jährige und Thomas Ransmann für 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr zu ehren. Für 35-jährige Treue konnten Christoph Steffers und André Holtmann ihre Ehrenurkunden entgegennehmen. Michael Cordt, Britta Schultejann, Daniel Eiling, Daniel Baving und Hendrik Pelster wurden für ihre 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. ...