475 Ochtruper arbeitslos

Die Arbeitslosenzahlen haben sich in der Töpferstadt im Dezember kaum verändert. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte, waren im Dezember 475 Ochtruperinnen und Ochtruper arbeitslos gemeldet. Ihre Zahl lag damit im Vergleich zum November um 1,1 Prozent höher. Damals waren 470 Männer und Frauen auf Jobsuche.

In Ochtrup hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat kaum verändert.

Der Vergleich zum Vorjahresmonat fällt allerdings deutlicher aus: Im Dezember 2020 gab es in Ochtrup 557 Menschen ohne Job. Das sind fast 15 Prozent mehr als aktuell. Das Verhältnis von Frauen und Männern ist derzeit in etwa ausgewogen. 39 Personen gehören zur Gruppe der 15- bis 25-Jährigen, 94 Arbeitslose sind 55 Jahre und älter.

Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II erhalten derzeit 351 Personen, vier weniger als noch im November. Das entspricht einem Rückgang um 1,1 Prozent.

Gestiegen ist hingegen die Zahl der Kurzzeitarbeitslosen, die Leistungen nach dem SGB III beziehen. In dieser Kategorie verzeichnet die Bundesagentur derzeit 124 Personen und damit neun mehr als im November. Die Differenz zum Vorjahresmonat fällt auch an dieser Stelle anders aus. Im Dezember 2020 lag die Zahl der SGB-III-Bezieher in Ochtrup bei 197 und damit um gut 37 Prozent höher.