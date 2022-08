„4Klangfarben“ auf der Seebühne

Die dritte und letzte Vorstellung beim Ochtruper Kultursommer auf der Seebühne im Stadtpark steht bevor: Am kommenden Sonntag (21. August) setzen die „4Klangfarben“ von 11.15 bis 14 Uhr auf musikalische Vielfalt. Das Quartett setzt sich aus Leonhard Stumpf (Percussion und Gesang), Marion Koc (Flöte, Bass, Gitarre, Gesang), Martina und Peter Furchert (Bass, Gitarre, Gesang) zusammen.

Mehrstimmiger Gesang

Spaß an der Musik, sowohl beim Spielen als auch beim Zuhören, bietet das Steinfurter Quartett auf der Seebühne. Seit 2005 musizieren die Vier zusammen. Ein abwechslungsreiches Repertoire entführt die Zuhörerinnen und Zuhörer mit mehrstimmigem Gesang und munterem Instrumentenwechsel in Jahrzehnte der Pop- und Rockgeschichte. So mancher Popklassiker, Jazzstandards und manchmal fast vergessene Songs, die man kennt und gerne mal wieder hört, haben die „4Klangfarben“ in ihrer individuellen Art musikalisch umgesetzt, heißt es in der Ankündigung.

Dazu gehören Songs von Sting, Beatles, Toto, Joe Zawinul, Caro Emerald oder auch die plattdeutsche Version von Louis Armstrongs „Wonderful world“, das Leo Stumpf originell und einzigartig interpretiert.