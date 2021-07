52-Jähriger verunglückt tödlich

Ein 52 Jahre alter polnischer Staatsbürger aus Ochtrup ist am Mittwochmorgen nach einem Unfall seinen Verletzungen erlegen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war er gegen 6.30 Uhr auf seinem Motorroller auf der Brookstraße in Richtung Laurenzstraße unterwegs. Auf Höhe des Abzweigs zur Akazienstraße ist der Mann aus noch ungeklärter Ursache in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Bordstein gefahren. Anschließend kollidierte er mit einer Straßenlaterne. Ersthelfer hatten die Rettungskräfte alarmiert. Die Reanimationsversuche des Notarztes blieben jedoch erfolglos. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen der Polizei nicht vor. Die Brookstraße wurde zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 350 Euro. Die Beamten haben die Spuren gesichert und Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.