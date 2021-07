600 Fotos, engagierte „Lichtmaler“ und ein bisschen Arbeit

Ochtrup

Jede Menge zu tun hatten jetzt die „Ochtruper Lichtmaler“. Denn zum zweiten Mal nach 2017 hatten die Nachwuchsfotografen um Chris Tettke und Steffi Herrmann die Ausrichtung der Landesfotomeisterschaft Westfalen in die Töpferstadt geholt. In der Villa Winkel kam am Wochenende die Jury zusammen.

Von Anne Steven