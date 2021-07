600 Gäste für fünf Stunden

Ochtrup

Es sind nicht die in der Vorwoche angedachten maximal 2000 Badegäste, die am Wochenende gleichzeitig ins Bergfreibad dürfen, doch immerhin 600. Die Stadtwerke haben auf die Inzidenzzahlen reagiert und vergrößern ab Samstag entsprechend das Kontingent. Dabei halten sie das Corona-Geschehen in Ochtrup und im Umland im Blick, um schnell reagieren zu können.

Alex Piccin