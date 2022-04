Spendenaktion bringt 8000 Euro für die Ukraine-Hilfe

Verbandsmaterial und sterile Operations-Sets werden von den Spenden gekauft, die der Soroptimist (SI) Club Münsterland West gesammelt hat. 8000 Euro werden einem Club in Warschau zur Verfügung gestellt, der die Hilfe vor Ort direkt in die Ukraine organisiert.

Das Netzwerk, das Soroptimist (SI) Clubs weltweit verbindet, nutzte der SI Club Münsterland West im März für schnelle Hilfe für die Ukraine. Ein Clubmitglied hatte laut Pressemitteilung Kontakt zu einem polnischen SI Club in Warschau aufgenommen, dessen Präsidentin sofort antwortete und Geldspenden erbat zum Kauf von Verbandsmaterial und sterilen Operations-Sets zur direkten Weiterleitung in die Ukraine.

Nachbarschaftsaktion

Nachdem beim Clubabend Mitte März Übereinstimmung erzielt worden sei, dass Geldspenden die schnellste Möglichkeit zur Hilfe bieten würden, konnten bereits zwei Wochen später 8 000 Euro an den Warschauer SI Club überwiesen werden.

Die Summe sei durch Spenden von Mitgliedern und Freunden des SI Clubs Münsterland West zusammen gekommen und ergänzt worden durch eine spontane Aktion einer Nachbarschaft in Heek-Nienborg. Die Schulkinder, die in dieser Nachbarschaft leben, wollten unbedingt etwas tun, nachdem sie im Unterricht von dem Krieg gehört hatten. Die insgesamt 14 tatkräftigen Mütter und Vater stellten innerhalb einer Woche einen „Waffelverkauf von Kindern für Kinder in der Ukraine“ auf die Beine hatten in drei Stunden fast 2500 Euro eingenommen.

Weitere Spendensammlung

Mit diesem Geld kann der SI Club Warschau weitere Verbands- und Operationsmaterialien kaufen und diese in einer zweiten Lieferung über die polnische Grenzstadt Przemysl nach Lviv/Ukraine bringen, wo der dortige SI Club den Transport in ein Krankenhaus in Kiew organisiert.

Der Soroptimist Club Münsterland West wird weitere Geldspenden sammeln und auch seinen am 10. Juni im Bagno Steinfurt stattfindenden Blaugelben Salon im Zeichen der Hilfe für die Ukraine gestalten. Alle Gelder werden auf dem bereits beschriebenen Weg in die Ukraine fließen.

Spendenkonto des SI Clubs Münsterland West : Förderverein SI Club Münsterland West e. V. IBAN DE75 4035 1060 0072 2693 27