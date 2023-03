86-Jährige schwer verletzt

Im Kreuzungsbereich Kampstraße/Lindenstraße ist es am Montag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Pedelec-Fahrerin gekommen. Die 86-jährige Ochtruperin wurde dabei schwer verletzt.

Eine 86-jährige Pedelec-Fahrerin ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden, berichtet die Polizei. Die Ochtruperin fuhr am Montag gegen 18.25 Uhr auf der Kampstraße in Richtung Brookstraße. Zeitgleich fuhr eine 54-jährige Autofahrerin aus Ochtrup mit ihrem Pkw auf der Lindenstraße in Richtung Birkenstraße.

Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete die Pedelec-Fahrerin die Vorfahrt der von rechts kommenden Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 86-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Die Pedelec-Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei empfiehlt allen Fahrrad-, Pedelec- und E-Bike-Fahrern dringend das Tragen eines Helms. Dieser kann einen Unfall zwar nicht verhindern, er schützt aber vor schweren Verletzungen.