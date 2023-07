91-jähriger Ochtruper wurde schwer verletzt

An der Horststraße ist am Mittwochmorgen ein 91-jähriger Ochtruper niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Der Mann wurde gegen 10 Uhr von zwei Tätern, einem Mann und einer Frau, in seiner Wohnung überrascht. Laut Polizeibericht drangen sie gewaltsam in die Wohnung ein und überwältigten das Opfer mit einem Schlag auf den Kopf. Danach fesselten sie den 91-Jährigen.

Tresor im Rollkoffer abtransportiert

Aus der Wohnung entwendete die beiden Täter einen Tresor, in dem Wertgegenstände, Schmuck und möglicherweise Bargeld lagerten. Nach der Tat flüchteten die Täter über den Parkplatz im hinteren Bereich des Hauses zwischen Weinerstraße und Fürstenbergstraße in Richtung Südwall / Robert-Koch-Straße. Dieser Parkbereich zwischen den dortigen Geschäftshäusern war zu der Zeit stark frequentiert. Den Tresor transportierten die Täter nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit einem dunklen Rollkoffer.

Das 91-jährige Opfer ließen die beiden schwer verletzt zurück. Der Mann wurde kurze Zeit später durch seine Tochter in der Wohnung aufgefunden. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Täterin mit auffälliger Tätowierung

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Tätern, die wie folgt beschrieben werden können: Bei dem ersten Täter handelt es sich um einen etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann, der zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß ist. Er trug sehr kurz geschnittenes grau-braunes Haar und einen Kinnbart. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer blauen Hose und einer Weste. Die Täterin war deutlich kleiner als der Mann, sie wird auf etwa 25 Jahre geschätzt. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Top. Ihre schwarzen Haare trug sie zum Zopf gebunden, sodass auf ihrem Rücken eine Tätowierung sichtbar war. Bei dem Tattoo handelt es sich offenbar um eine Schlange, die um einen Gegenstand geschlungen war - oder ähnliches.

Nach Zeugenaussagen gestaltete sich der Abtransport des Tresors im Rollkoffer für die Täter sehr schwierig. Aufgrund des Gewichts war der Koffer nicht mehr rollfähig und schrappte über den Boden. Es handelte sich um einen dunklen Rollkoffer, aus dem eine bunte Decke ragte. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ochtrup (Telefon 02553/9356-4155) zu melden.