Abfahrten der B 54 werden gesperrt

Die Auffahrten zur B 54 an der Anschlussstelle Ochtrup-Langenhorst werden ab dem 29. November gesperrt.

Aufgrund von Fahrbahnsanierungsarbeiten auf der B 54 bei Ochtrup gibt es ab Ende des Monats folgende Einschränkungen: An der Anschlussstelle Ochtrup-Langenhorst (K 73) ist vom 29. November (Dienstag), 7 Uhr, bis zum 1. Dezember (Donnerstag), 6 Uhr, die Abfahrt von Münster kommend und die Auffahrt in Fahrtrichtung Gronau gesperrt. Darüber informiert Straßen.NRW in einer Pressemitteilung.

Im Anschluss wird die Abfahrt von Gronau kommend und die Auffahrt in Fahrtrichtung Münster vom 1. Dezember (Donnerstag), 7 Uhr, bis zum 3. Dezember (Samstag), 6 Uhr, voll gesperrt. Umleitungen werden über die L 510 zu den Anschlussstellen B 54/B 70 Metelen und B 54/L 573 Ochtrup eingerichtet.