Abi-Party mit Folgen

Ochtrup

Dass das Coronavirus Ochtrup weiterhin im Griff hält, wurde jetzt wieder deutlich. Am vergangenen Wochenende schnellte die Zahl der Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne befinden, in der Töpferstadt plötzlich in die Höhe. Die Stadtverwaltung glaubt den Grund hierfür zu kennen: eine private Party der Abiturienten.

Von Anne Steven