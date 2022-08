DJ-Klänge beim After-Work-Picknick

Am 26. August findet in Ochtrup ein After-Work-Picknick statt. Die Idee dazu hatte die Stadt nach dem erfolgreichen Picknick-Wochenende im Juni. Von nun an soll es mehr solcher Veranstaltungen geben. Dahinter steckt ein größerer Plan.

Das Picknick-Wochenende unter dem Motto „Picknick im Park“ Mitte Juni war aus Sicht von Stadtmarketing-Leiterin Kyra Prießdorf ein großer Erfolg. „Viele haben uns gefragt, warum es so etwas nicht häufiger geben kann“, erzählt Prießdorf.

Gefragt – getan: Am Donnerstag in einer Woche (25. August) wird ab 18 Uhr erneut zum geselligen Beisammensein auf flauschigen Decken eingeladen. Dann allerdings nicht im Stadtpark, sondern auf den Wiesen neben der Bastion am Westwall. „Wir experimentieren etwas rum und probieren mehrere Standorte aus“, sagt Wirtschaftsförderer Robert Tausewald.

Essen, Getränke und Decken selbst mitbringen

Bis etwa 22 Uhr wird an der Bastion ein DJ für die passende Picknick-Hintergrundmusik sorgen. Es werde einige Liegestühle geben, Getränke können vor Ort erworben werden. „Ansonsten steht die Veranstaltung unter dem Motto ‚Bring your own Picknick‘“, sagt Prießdorf – Essen, Trinken, Decken und Stühle sollen die Ochtruper­innen und Ochtruper allesamt selbst mitbringen.

Auf der gesamten Wiese rund um die Bastion und am Westwall entlang dürfen sich Picknick-Gäste ausbreiten, betont Prießdorf, auch wenn sie bedauert, „dass der Rasen gelb ist und total vertrocknet“.

Von nun an soll es mehr solcher „niederschwelliger Angebote“ geben, sagt Wirtschaftsförderer Tausewald. Eingebettet sei das Picknick in das neue Zentrenmanagement der Stadt Ochtrup. Das ist ein Konzept, durch welches die Attraktivität der Innenstadt gesteigert werden soll. Das langfristige Konzept wird aktuell erstellt. Nach dem Auftakt in Form eines ersten Workshops mit Interessierte vor einigen Wochen (wir berichten) stehen in Kürze Gespräche mit Innenstadtakteuren wie Gastronomen, Händlern aber auch eine größere Befragung der Bürgerschaft an.

Weiteres Picknick im Herbst

Bis es konkrete Ergebnisse gibt, dauert‘s wohl noch. Das baldige „After-Work-Picknick“ nennt Tausewald daher „Sofortmaßnahmen ohne vorherige, monatelange Diskussionen“. „Wir wollen dadurch die Innenstadt beleben und mehr Frequenz schaffen“, betont er.

Zudem gehe es darum, die Ochtruper auf spannende und schöne Orte in der Innenstadt aufmerksam zu machen, die sie vielleicht nicht kennen, „auch wenn die Bastion da ein schlechtes Beispiel ist, die wird ja rege von Familien mit Kindern genutzt“, sagt Prießdorf. Je nach Witterung wird es im Herbst noch ein Picknick geben. „Wir schauen dann, wie das angenommen wird und was wir dauerhaft ins Zentrenmanagement übernehmen können“, so Tausewald.